Başkentte kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor

Ankara'daki kurban satış alanlarında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de alışveriş sürdü.

Mamak ilçesi Ortaköy'deki 79 çadırlık pazar yerinde, büyükbaş kurbanlıklar tükenirken az sayıda kalan küçükbaş hayvanlar için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ile uygun fiyat arayan müşteriler arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı.

Satıcılardan Kamil Yılmaz, Kırşehir Akpınar ilçesinden iki hafta önce pazar yerine geldiklerini ve büyükbaş hayvanlarının tamamını sattıklarını söyledi.

Ellerinde kalan küçükbaş hayvanları da sattıktan sonra memleketine döneceğini belirten Yılmaz, "Ankara'da çok acayip yağışlar oldu. Dün de sabaha kadar yağmurun altında bekledik. Ama şükürler olsun sağ selamet, kavgasız ve dövüşsüz bitirdik." dedi.

Müşterilerden Sedat Arı, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve kurbanlık almak için bayramın ikinci gününde ancak zaman bulabildiğini söyledi.

Arı, "İkinci günü özellikle beklemedim. Ama biraz daha ucuzlayacağını da düşündüm. Fiyatlar beklediğim gibi gayet iyi ve uygundu. Yetiştiricilerin emeğinin karşılığı da verilmesi gerekiyor." diye konuştu.