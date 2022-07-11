  • BIST 2.434,02
  • Altın 966.47
  • Dolar 17.2018
  • Euro 17.4545
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Başkentte kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor

Ankara'daki kurban satış alanlarında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de alışveriş sürdü.
Başkentte kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor

Mamak ilçesi Ortaköy'deki 79 çadırlık pazar yerinde, büyükbaş kurbanlıklar tükenirken az sayıda kalan küçükbaş hayvanlar için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ile uygun fiyat arayan müşteriler arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı.

Satıcılardan Kamil Yılmaz, Kırşehir Akpınar ilçesinden iki hafta önce pazar yerine geldiklerini ve büyükbaş hayvanlarının tamamını sattıklarını söyledi.

Ellerinde kalan küçükbaş hayvanları da sattıktan sonra memleketine döneceğini belirten Yılmaz, "Ankara'da çok acayip yağışlar oldu. Dün de sabaha kadar yağmurun altında bekledik. Ama şükürler olsun sağ selamet, kavgasız ve dövüşsüz bitirdik." dedi.

Müşterilerden Sedat Arı, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve kurbanlık almak için bayramın ikinci gününde ancak zaman bulabildiğini söyledi.

Arı, "İkinci günü özellikle beklemedim. Ama biraz daha ucuzlayacağını da düşündüm. Fiyatlar beklediğim gibi gayet iyi ve uygundu. Yetiştiricilerin emeğinin karşılığı da verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da yağış etkili oluyor10 Temmuz 2022 Pazar 09:28
  • Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor07 Temmuz 2022 Perşembe 09:40
  • Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:12
  • Şile Deniz Feneri 163 yıldır Boğaz'ın gözcüsü01 Temmuz 2022 Cuma 12:00
  • Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor01 Temmuz 2022 Cuma 11:30
  • Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri01 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı01 Temmuz 2022 Cuma 10:15
  • Türk Kızılay kurban etlerinin konserve yapılması sürecine ilişkin bilgi verdi01 Temmuz 2022 Cuma 09:52
  • Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı28 Haziran 2022 Salı 23:22
  • Akdeniz foklarının botu çalındı28 Haziran 2022 Salı 22:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti