Başkentte metro arızası giderildi

Başkentte metro arızasından dolayı Yenimahalle ile AKM arasında düzenlenen ring seferleriyle vatandaşlar işe ve okula gitmeye çalışıyor. Metronun arızalı olduğu duraklar arasında yoğunluk yaşanıyor.

10 Kasım'da sabah saatlerinde alınan bilgiye göre raylarda çıkan teknik arızadan dolayı, Yenimahalle durağı ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) durağı arasında metro seferleri durduruldu. Vatandaşlar ring otobüsleriyle duraklar arası taşınmaya çalışılıyor.

Yenimahalle ile AKM metro durakları arasında oluşan arızadan dolayı vatandaşlar işe ve okula düzenlenen ring seferleriyle gitmeye çalışıyor. Metronun arızalı olduğu duraklar arasında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

Konu hakkında gazetemize konuşan vatandaşlar metronun sabah işe ve okula gidiş saatlerinde arızalanmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirirken ring seferlerinin de yeterli olmadığını söylediler.

EGO'DAN AÇIKLAMA

Akköprü-Atatürk Kültür Merkezi Metro istasyonları arasında gece yapılan rutin hat bakım çalışmaları esnasında “Unimog” aracı, sabah saatlerinde raydan çıkmıştır.

Bu süreçte Yenimahalle-AKM arasında vatandaşlarımıza otobüslerle hizmet verilmiştir. Ancak bazı yolların trafiğe kapalı olması ve trafiğin yoğun olması nedeniyle gerek “Unimog” aracını raya oturtacak vincin gerekse vatandaşlarımıza hizmet verecek otobüslerin ulaşımında gecikmeler yaşanmıştır.

Aracın yeniden raylara oturtulması çalışmaları yoğun uğraşlar sonucunda tamamlanmıştır. Mevcut durumda arıza giderilmiş olup metro seferleri yeniden başlamıştır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz.

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