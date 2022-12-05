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Başkentte özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı

Artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirten esnaf, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle basın açıklaması yaptı.
Başkentte özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı

Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, "Verilen sözler tutulsun" şeklinde slogan attı.

Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, araçların belediye tarafından kiralanması konusunu ilettiklerini, geçen hafta da CHP Genel Merkezi'nden bu konuda randevu talep ettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Biz, İstanbul'daki gibi araçlarımızın kiralanmasını talep ediyoruz. Böylece sıkıntımız bitsin. Mazot çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, soruna bir el atın, yetkililer sesimizi duysun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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