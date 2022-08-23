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Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon: 4 gözaltı

Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon yapıldı. Mamak'ta, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon: 4 gözaltı

Başkentte sahte içki üreticilerine operasyon yapıldı. Mamak'ta, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkollerin denatüre edilerek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve pet şişelerde satışa hazır hale getirildiği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta bir depoyu takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren detaylı takibin ardından sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve ele geçirilebilmesi amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararıyla söz konusu tesise operasyon düzenlendi.

Tesiste yapılan aramada, sahte içki imalatında kullanılan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin denatüre işleminde kullanılan IBC tanklar, alkol damıtma düzenekleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Operasyonda farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.H.A, B.E.Y, M.K. ve O.K gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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