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Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off finalinde eşleşen başkent takımları Halkbank ve Ziraat Bankkart, şampiyon olmak için mücadele edecek.
Başkentte "şampiyonluk" derbisinde ilk heyecan yarın başlıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi ile Ziraat Bankkart'ın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, zorlu maç öncesi bir araya geldi.

Samimi anların yaşandığı buluşmada maç öncesi iki oyuncu da birbirlerine başarı diledi.

AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi, zorlu bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Bitime 5 maç kala ligi birinci bitirmeyi garantilediklerini anımsatan Aslan, CEV Challenge Kupası finalini kaybettikten sonra zihinsel olarak düşüş yaşadıklarını belirtti.

Play-off yarı finalinde karşılaştıkları Arkas Spor'a ilk maçta yenildiklerini ancak vazgeçmeyerek geri kalan iki müsabakayı kazanarak finale çıktıklarını aktaran Aslan, finalde bir başka Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ile eşleştiklerine işaret etti.

Aslan, maçların zor geçeceğini ifade ederek, "Ankara olması iki takım açısından da çok iyi bir şey çünkü evimizde oynayacağız. İki takım da çok güçlü. İki takımın kenardan gelecek oyuncuları da çok iyi. Halkbank'ın hedefi her zaman her kulvarda şampiyon olmak. Bu maçlarda da takım olarak bunu göstereceğiz." diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Aslan, şunları kaydetti:

"Son maçlar benim açımdan güzel geçti. Sezon içinde de çok süre aldım. Son maçlarda da süre almam güzel bir şey, bu avantajı da kullandım. Zihinsel olarak kendimi iyi hazırlıyorum. Çok dışarda vakit geçiren biri değilim. Evde kendimi zihinsel olarak hazırlıyorum. Paslarımla şampiyonluğu getireceğime inanıyorum. İnşallah bu serinin sonu şampiyonluk olacak."

Faik Samet Güneş: "Finalde takımımıza güveniyorum"
Ziraat Bankkart'ın tecrübeli orta oyuncusu Faik Samet Güneş, sezon içerisinde takım olarak hem iyi hem de kötü zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Play-off'ların başka bir motivasyonu olduğunu belirten Samet, yarı finalde karşılaştıkları Fenerbahçe HDI Sigorta maçından sonra gerçek güçlerini göstermeye başladıklarını ifade etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta'yı iki maçta da yenerek finalde bir başka Ankara takımı Halkbank ile eşleştiklerini anımsatan Güneş, "Halkbank inanılmaz bir sezon geçirdi. Rakibimiz iyi takım. Son maçlara kadar yenilgisiz geldiler. Bence finali hak ettiler. Finalde takımımıza güveniyorum. Rakibimizi eleyerek şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Başantrenörü Mustafa Kavaz ile oyunculuğu döneminde beraber oynadıklarını hatırlatan Güneş, "Oyunculuğu da hocalığı da iyi. Başantrenör olarak kendini inanılmaz iyi geliştirmiş. Çok idealist. Aldığımız nefesi bizden daha iyi biliyor. Bütün hareketlerimizi anlıyor. Bence böyle olması da iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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