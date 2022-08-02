Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi STK'leri ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.