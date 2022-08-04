Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.