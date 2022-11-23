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Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti

Başkentteki halk otobüsçüleri, özellikle yakıt maliyetinin artması nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerini belirterek, araçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasını talep etti.
Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti

Araçlarının kiralanması isteyen halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gelir desteğinin sürmesine yönelik kararın çıkmasının ardından belediye binası önünde toplandı. Meclis toplantısının sürdüğü sırada belediye binası önünde bekleyen halk otobüsçüleri, araçlarının büyükşehir belediyesince kiralanmasını talep ettiklerini belirtti.

MALİYETLERDEN DOLAYI SORUN DEVAM EDİYOR

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, belediye önünde yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle halk otobüslerinin sorunlarının devam ettiğini söyledi. Kara, 17 Ekim'de çalışmama kararı alan halk otobüsçülerinin, bugünkü Meclis Toplantısı'nda kiralama modelinin çıkmasını beklediğini dile getirerek, bunun yerine gelir desteğinin devamına yönelik karar çıktığını aktardı.

ÇALIŞMAK MÜMKÜN OLMUYOR

Halk otobüsçülerinin bu nedenle belediye binası önüne geldiğini anlatan Kara, kiralama olmadan halk otobüslerinin çalışmasının mümkün olmayacağını yetkililere söyleyeceğini ifade etti. Bazı halk otobüslerinin akaryakıt alamadığını, cumartesi gününden itibaren halk otobüslerinin çalışamayacağını ifade eden Kara, İstanbul'daki kiralama modelinin Ankara'da da uygulanmasını istediklerini kaydetti.

Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan randevu talep edeceklerini dile getirdi. Kara'nın açıklamasının ardından halk otobüsçüleri, yaklaşık bir saat bekledikleri belediye binası önünden ayrıldı.

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