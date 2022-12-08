Başkentteki okullar polis ekipleri tarafından denetlendi

Ankara’da polis ekiplerinin çocuk ve gençleri korumak amacıyla okul önlerinde yapmış olduğu denetimler devam ediyor. Başkent genelinde okul çevrelerinin ve servis araçlarının denetimi 1005 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara’da narkotik, terörle mücadele, asayiş, trafik ve kaçakçılıkla mücadele timlerinden oluşan 1005 çalışan denetim yapıyor. Okul çevresi ve servis araçlarında yapılan denetlemeler Ankara’nın 25 ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yapılan denetlemelerde çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak hedefleniyor.

Ankara’nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede bulunan kafe ve iş yerleri kontrol ediliyor. Polisler tarafından şüpheli kişilere GBT kontrolü yapılıyor. Ankara Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Uğur Denek, yapılan bu denetimlerin çocuk ve gençlerin daha güvenli ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri amacıyla olduğunu söyledi.

AMAÇ GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMAK

Denetleme uygulamasının kentin tamamında etkin olduğunu belirten Denek, okul önlerinde bulunmaması gereken insanların, okul önlerinin, servis araçlarının ve sosyal faaliyet sürdüren yerlerin kontrolünün yapıldığına dikkat çekti.

Emniyet bünyesindeki farklı birimlerin katılmasıyla uygulamanın gerçekleştirildiğini söyleyen Komiser Denek, denetimde trafik, asayiş, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele dallarında çalışanların olduğunu ve bu çalışanların alanına göre durumu değerlendirdiklerini belirtti. Denek amaçlarının güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

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