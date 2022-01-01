  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden takip ediliyor.
Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden takip ediliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

Vatandaşların yılbaşı kutlamalarını güven ve huzur içinde yapmaları için saat 20.00'den cumartesi sabah 08.00'e kadar tedbirlerin aralıksız sürdürüleceğini söyleyen Gür, özellikle alışveriş merkezleri ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde daha fazla önlem alacaklarını ifade etti.

Alkollü sürücülere yönelik denetimlerin de gece boyunca devam edeceğini dile getiren Gür, "Ankara'da 16 bin 200 personelle görev yapılacaktır. Trafik ekipleri olarak da 2 bin 200 personelimiz görev yapacak." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan da ihbar ve anonsları ekiplere anbean aktardıklarını bildirdi.

Yeni yıl için tedbirlerin tamamlandığını belirten Erdoğan, KGYS ekranlarından binlerce noktaya bağlandıklarını kaydetti.

Erdoğan, olumsuz durumlarda ekipleri anında yönlendirerek olaylara müdahale ettiklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde alınan tedbirleri takip etti31 Aralık 2021 Cuma 23:17
  • Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti31 Aralık 2021 Cuma 22:18
  • Adana'da Mekke'nin fethi kutlandı31 Aralık 2021 Cuma 21:22
  • TCG Yıldırım Fırkateyni'nde yeni yıl nöbeti31 Aralık 2021 Cuma 21:21
  • Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi31 Aralık 2021 Cuma 20:00
  • Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi31 Aralık 2021 Cuma 18:26
  • Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı31 Aralık 2021 Cuma 17:28
  • Diyanet duyurdu! Tüm Türkiye'de düzenlenecek31 Aralık 2021 Cuma 16:30
  • Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı31 Aralık 2021 Cuma 16:29
  • Bakan Koca 'Şaka gibi' diyerek duyurdu! Vaka sayılarıyla ilgili çok çarpıcı detay31 Aralık 2021 Cuma 15:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti