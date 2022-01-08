  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan geçen yıl ABD'ye 888,4 milyon dolar, Çin'e 768 milyon dolar ve Almanya'ya 661,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan geçen yıl yapılan ihracat 2020'ye göre yüzde 20 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta rekorların yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı. Ülke bu dönemde 2021'de 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat yüzde 20 artış gösterdi ve 7 milyar 767 milyon 632 bin dolardan 9 milyar 321 milyon 527 bin dolara çıktı.

Başkent ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 888 milyon 387 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'yi 768 milyon 14 bin dolarla Çin, 661 milyon 181 bin dolarla Almanya, 374 milyon 55 bin dolarla Irak ve 344 milyon 926 bin dolarla İtalya takip etti.

En fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi
Başkentten geçen yıl yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 1 milyar 469 milyon 65 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 461 milyon 617 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 186 milyon 898 bin dolarla "madencilik ürünleri", 1 milyar 166 milyon 665 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 717 milyon 996 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayi" takip etti.

Geçen yıl ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 124 ile "mücevher" oldu. Söz konusu sektörü, yüzde 66,3 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 52,8 ile "halı" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv sanayi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,6 artarken "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 5,1 azaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den 54 ülkeye 363,3 milyon dolarlık domates ihracatı07 Ocak 2022 Cuma 12:57
  • Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı07 Ocak 2022 Cuma 12:57
  • Hataylı mobilyacılardan 2021'de 150 milyon dolarlık ihracat07 Ocak 2022 Cuma 12:39
  • Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı07 Ocak 2022 Cuma 12:38
  • 2021'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları katlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:38
  • ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alacak07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Türkiye'de 2021 yılında 124 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Rekabet Kurumu geçen yıl 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi07 Ocak 2022 Cuma 12:36
  • Kamu sosyal tesislerinde hizmet bedelleri belirlendi07 Ocak 2022 Cuma 11:17
  • Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!07 Ocak 2022 Cuma 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti