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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı yarın yapılacak.
Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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