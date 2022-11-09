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Basketbolda milli heyecan başlıyor

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 11 Kasım Cuma günü sahasında Belçika ile 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular, Dünya Şampiyonası'na katılmaya odaklandı.
Basketbolda milli heyecan başlıyor

Milli basketbolculardan Buğrahan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika Milli Takımı'nın tanıdıkları bir takım olduğunu belirterek, "Yazın onlarla Avrupa Şampiyonası'nda oynadık. Belçika maçını kazanarak Sırbistan maçına odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın şansız bir yaz geçirdiğini ancak takımın hedefleri doğrultusunda önüne baktığını ifade eden Buğrahan, şunları söyledi:

"Çok daha iyi bir yerde bitirebilirdik. İnsanların beklemediği bir yerde bitirebilirdik ama kısmetsizlik oldu. Bu takım daha iyi şeyleri hak ediyordu. Şu an gayet iyiyiz. Önemli oyuncularımız eksik. Onların yokluğunda iyi işler başarıp Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz."

ZOR BİR FİKSTÜR

Uzun bir aranın ardından milli takıma çağrılan Scottie Wilbekin de AA muhabirine zor bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi.

Milli takım kampından ayrılarak perşembe günü Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi müsabakasına çıkacağını, bir gün sonra ise ay-yıldızlı formayla yeniden sahada olacağını anlatan Wilbekin, "Bir şeye odaklanıyorsunuz sonra bir diğerine. Fakat bunu yapmak zorundayız. Perşembe günü Kızılyıldız'ı, Cuma günü de Belçika'yı yenmek için odaklanmam gerekiyor. Uzun bir hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Milli formaya yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Göksenin Köksal ise "Türk Milli Takımı'nın formasını giymek her Türk gencinin istediği bir şeydi. Benim için de çok büyük bir gurur ve onur. İnşallah burada 2'de 2 yaparız ve amacımıza ulaşırız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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