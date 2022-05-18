  • BIST 2.395,96
  • Altın 930.891
  • Dolar 15.9518
  • Euro 16.7767
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası, sahibini bekliyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya ekibi Real Madrid, bu alanda zirvede yer alıyor.
Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası, sahibini bekliyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'da belli olacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos takımları, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu sezon play-off serisinde Maccabi Playtika'ya 3-0 üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yazdıran Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşarak, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı
Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'den iki şampiyon
Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 2 Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ise geçen sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final organizasyonunda Barcelona'ya 86-81 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de, Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl    Yer    Final    Sonuç
1958    Riga/Sofya    ASK RİGA-Akademik Sofya    86-81 / 84-71
1959    Riga/Sofya    ASK RİGA-Akademik Sofya    79-58 / 69-67
1960    Tiflis/Riga    ASK RİGA-Dinamo Tiflis    61-51 / 69-62
1961    Riga/Moskova    CSKA MOSKOVA-ASK Riga    61-66 / 87-62
1962    Cenevre    DİNAMO TİFLİS-Real Madrid    90-83
1963    Madrid/Moskova    CSKA MOSKOVA-Real Madrid    69-86 / 99-80
1964    Brno/Madrid    REAL MADRİD-Spartak Brno    99-110 / 84-64
1965    Moskova/Madrid    REAL MADRİD-CSKA Moskova    81-88 / 76-62
1966    Bologna    SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag    77-72
1967    Madrid    REAL MADRİD-Simmenthal Milano    91-83
1968    Lyon    REAL MADRİD-Spartak Brno    98-95
1969    Barcelona    CSKA MOSKOVA-Real Madrid    103-99
1970    Saraybosna    IGNİS VARESE-CSKA Moskova    79-74
1971    Antwerp    CSKA MOSKOVA-Ignis Varese    67-53
1972    Tel Aviv    IGNİS VARESE-Jugoplastica Split    70-69
1973    Liege    IGNİS VARESE-CSKA Moskova    71-66
1974    Nantes    REAL MADRİD-Ignis Varese    84-82
1975    Antwerp    IGNİS VARESE-Real Madrid    79-66
1976    Cenevre    M. VARESE-Real Madrid    81-74
1977    Belgrad    MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese    78-77
1978    Münih    REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese    75-67
1979    Grenoble    BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese    96-93
1980    Berlin    REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv    89-85
1981    Strasbourg    MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna    80-79
1982    Köln    SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv    86-80
1983    Grenoble    FORD CANTU-Billy Milano    69-68
1984    Cenevre    BANCO Dİ ROMA-Barcelona    79-73
1985    Atina    CİBONA ZAGREB-Real Madrid    87-78
1986    Budapeşte    CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas    94-82
1987    Lozan    TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv    71-69
1988    Gent    PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv    90-84
1989    Münih    JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv    75-69
1990    Zaragoza    JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona    72-67
1991    Paris    POP 84 SPLİT-Barcelona    70-65
1992    İstanbul    PARTİZAN-Joventut Badalona    71-70
1993    Atina    CSP LİMOGES-Benetton Treviso    59-55
1994    Tel Aviv    JOVENTUT BADALONA-Olympiakos    59-57
1995    Zaragoza    REAL MADRİD-Olympiakos    73-61
1996    Paris    PANATHİNAİKOS-Barcelona    67-66
1997    Roma    OLYMPİAKOS-Barcelona    73-58
1998    Barcelona    KİNDER BOLOGNA-AEK Atina    58-44
1999    Münih    ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna    82-74
2000    Selanik    PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv    73-67
2001    Paris (Suprolig)    MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos    81-67
2001    Bologna/Vitoria (Avrupa Ligi)    KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica    65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
2002    Bologna    PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna    89-83
2003    Barcelona    BARCELONA-Benetton Treviso    76-65
2004    Tel Aviv    MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna    118-74
2005    Moskova    MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica    90-78
2006    Prag    CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv    73-69
2007    Atina    PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova    93-91
2008    Madrid    CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv    91-77
2009    Berlin    PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova    73-71
2010    Paris    BARCELONA-Olympiakos    86-68
2011    Barcelona    PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv    78-70
2012    İstanbul    OLYMPİAKOS-CSKA Moskova    62-61
2013    Londra    OLYMPİAKOS-Real Madrid    100-88
2014    Milano    MACCABİ ELECTRA-Real Madrid    98-86
2015    Madrid    REAL MADRİD-Olympiakos    78-59
2016    Berlin    CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe    101-96
2017    İstanbul    FENERBAHÇE-Olympiakos    80-64
2018    Belgrad    REAL MADRİD-Fenerbahçe    85-80
2019    Vitoria    CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes    91-83
2021    Köln    Barcelona-ANADOLU EFES    81-86
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakaryaspor'un hatıraları mini müzede yaşatılıyor17 Mayıs 2022 Salı 15:56
  • Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor17 Mayıs 2022 Salı 15:45
  • Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru dosyasını teslim etti17 Mayıs 2022 Salı 15:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu17 Mayıs 2022 Salı 15:44
  • Ahmet Nur Çebi'den başkanlık için resmi başvuru17 Mayıs 2022 Salı 15:18
  • Futbol oynarken çarpışma sonucu dili boğazına kaçan genç hayata döndürüldü17 Mayıs 2022 Salı 14:26
  • Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı17 Mayıs 2022 Salı 12:53
  • UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor17 Mayıs 2022 Salı 10:58
  • THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü17 Mayıs 2022 Salı 10:51
  • Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı17 Mayıs 2022 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti