Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası, sahibini bekliyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya ekibi Real Madrid, bu alanda zirvede yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'da belli olacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos takımları, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu sezon play-off serisinde Maccabi Playtika'ya 3-0 üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yazdıran Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşarak, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'den iki şampiyon

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 2 Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ise geçen sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final organizasyonunda Barcelona'ya 86-81 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de, Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç

1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71

1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67

1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62

1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62

1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80

1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64

1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62

1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72

1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83

1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99

1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74

1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69

1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66

1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82

1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66

1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74

1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese 78-77

1978 Münih REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese 75-67

1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese 96-93

1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85

1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79

1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80

1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68

1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-Barcelona 79-73

1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78

1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82

1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69

1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84

1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69

1990 Zaragoza JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona 72-67

1991 Paris POP 84 SPLİT-Barcelona 70-65

1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70

1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55

1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57

1995 Zaragoza REAL MADRİD-Olympiakos 73-61

1996 Paris PANATHİNAİKOS-Barcelona 67-66

1997 Roma OLYMPİAKOS-Barcelona 73-58

1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44

1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74

2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67

2001 Paris (Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67

2001 Bologna/Vitoria (Avrupa Ligi) KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83

2003 Barcelona BARCELONA-Benetton Treviso 76-65

2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74

2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78

2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69

2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91

2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77

2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71

2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68

2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70

2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80

2019 Vitoria CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes 91-83

2021 Köln Barcelona-ANADOLU EFES 81-86

Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.