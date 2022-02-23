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Baskından kaçıp çatıya çıkan kumarbaz: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

Sancaktepe'de kumarhaneye çevrilmiş teras kat dairesine baskın yapan polis, 42 kumarbazı suçüstü yakaladı. Baskın sırasında çatıya çıkarak "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıktım." diyen bir kumarbaz ise polisi kandıramadı.
Baskından kaçıp çatıya çıkan kumarbaz: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından kumarhanelere yönelik operasyonda Sancaktepe'de bir teras kat dairesinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.

Sarıgazi Mahallesi, Ördek Sokakta bulunan adres bir süre ekipler tarafından takibe alındı. Polis ekipleri binaya akşam saatlerine doğru çok sayıda kişinin giriş yaptığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle saat 21.30 sıralarında daireye baskın yapıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri içeri girdiklerinde yaklaşık 50-60 metrekarelik dairenin onlarca insanla dolu olduğunu gördü. İçerde bulunanların para karşılığı tombala oynadıkları tespit edildi.

İçerde kurulan bir büfeden kumarbazlara yemek ve içecek servisi yapıldığı görüldü.

KUMARBAZ ÇATIDA YAKALANDI 
Polisin baskını sırasında ilginç bir olay yaşandı. Teras katından kontrol için çatıya çıkan bir polis, elinde telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Kumarbaz "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıkmıştım." diyen kumarbaz da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisin içeri girmesiyle birlikte çatıya kaçtığı telefonla konuşuyormuş gibi yaparak damda ekiplerin gitmesini beklediği tespit edildi.

CEZA YAĞDI 
Yapılan baskında içerde bulunan 42 şüpheliye kabahatlar kanunun 34.maddesi gereği 76 bin 398 bin lira para cezası kesildi. İçerde bulunan tombala makinesi ve oyun pullarına polis tarafından el kondu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B.(51) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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