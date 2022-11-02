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Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor

AK Parti, başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa teklifini bugün Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Teklifin ayrıntılarının, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor

AK Parti, başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor.

Teklif, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile de bir araya gelecek. Ardından da teklif konusunda muhalefet partileriyle de istişareler yapılacak.

2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Teklif, anayasanın 2 maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre "din ve vicdan hürriyetini" düzenleyen 24'üncü maddeye iki fıkra eklenecek.

Erdoğan, o düzenleme ile hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti.
Teklif, "aile ve gençlik" haklarını düzenleyen anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına "kadın ve erkek" ifadelerinin eklenmesi öngörülüyor.

Teklifin ayrıntılarını, Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

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