Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü konusunda Anayasa değişikliğini içeren teklifi TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi TBMM'ye sunuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları:

"AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla biraz sonra Meclis Başkanı'na sunacağız. Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz. 90'lara geldiğimizde bizler başka boyuta geçtik.

Nihayetinde diyebilirim ki, dini hassasiyeti olan insanlar için biz başörtülü kadınlar birer işarettik. Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. "Helalleşelim olsun bitsin edasını" çok alaycı buluyorum. Bu konunun hiç anlaşılmadığını düşünüyorum."