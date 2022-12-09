  • BIST 4.921,82
  • Altın 1079.319
  • Dolar 18.631
  • Euro 19.6836
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü konusunda Anayasa değişikliğini içeren teklifi TBMM'ye sunduklarını açıkladı.
Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi TBMM'ye sunuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları:

"AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla biraz sonra Meclis Başkanı'na sunacağız. Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz. 90'lara geldiğimizde bizler başka boyuta geçtik.

Nihayetinde diyebilirim ki, dini hassasiyeti olan insanlar için biz başörtülü kadınlar birer işarettik. Bu anayasa teklifi Meclis'ten geçse de biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. "Helalleşelim olsun bitsin edasını" çok alaycı buluyorum. Bu konunun hiç anlaşılmadığını düşünüyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara - İstanbul arası kaç kilometredir? Kaç saatte gidilir? En hızlı ulaşım yolu...08 Aralık 2022 Perşembe 12:20
  • Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı08 Aralık 2022 Perşembe 09:48
  • Emirdağ'da lastik değiştiren 2 kişi tırın çarpması sonucu öldü08 Aralık 2022 Perşembe 09:40
  • Anıtkabir nerede? Ankara'da Anıtkabir'e nasıl gidilir?08 Aralık 2022 Perşembe 06:47
  • Ankara'daki türbeler! Ankara'daki türbe isimleri08 Aralık 2022 Perşembe 05:58
  • Almanya'dan Türkiye'ye gelip ilk denemede bebek sahibi oldular07 Aralık 2022 Çarşamba 10:44
  • Yabani çakalın saldırdığı 2 yaşındaki kız çocuğunu, babası kurtardı06 Aralık 2022 Salı 00:35
  • Ömrünü adadığı hat sanatını ilk günkü heyecanla sürdürüyor05 Aralık 2022 Pazartesi 16:52
  • Meteoroloji'den yeni uyarı: Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor03 Aralık 2022 Cumartesi 14:00
  • AFAD duyurdu: Düzce'de yeni deprem03 Aralık 2022 Cumartesi 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti