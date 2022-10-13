Başörtüsünün ekleneceği Anayasa’nın 24. maddesinde nasıl bir değişiklik yapılacak?

AK Partili Hayati Yazıcı’nın açıklamaları üzerine şu sorular gündeme geldi: Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak ilave cümle ne olacak, başörtüsü konusunda ilave yapılacak olan Anayasa’nın 24. Maddesi ne, Anayasa 24’de nasıl bir değişiklik yapılacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yasa teklifiyle gündeme gelen başörtüsü konusunda, AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hodri meydan” deyip “madem öyle Anayasal düzenleme yapalım” önerisinde bulunmasının ardından nasıl bir düzenleme yapılacağı tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı harekete geçmiş, çalışmalara başlamıştı. Bu konuda önemli bir ipucu AK Parti’nin hukukçu kurmaylarından Hayati Yazıcı’dan geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa’nın 24. maddesine bir cümle ilave yapılmasını teklif edeceklerini açıkladı.

Yazıcı şöyle dedi: “Aşağı yukarı her bir arkadaşımızın kimi kümeler halinde, kimisi de farklı önerileri var. Bunlar regüle edilecekler bir maddeye dönüştürülecek. Bunu Anayasa'nın hangi maddesine yapalım, bunun tartışmasını yaptık. Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız.”

Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tekrar bir görüşme yapılacağını ve takvimin o zaman netleşeceğini kaydetti.

ANAYASA 24’TE NASIL BİR DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Yazıcı’nın bu açıklamaları üzerine kamuoyunda “ Başörtüsü ne anayasal güvence sağlayacak ilave cümle ne olacak”, “başörtüsü konusunda ilave yapılacak olan Anayasa’nın 24. Maddesi ne?”, “ Anayasa 24 ’de nasıl bir değişiklik yapılacak?” şeklindeki sorulara cevap aranmaya başladı.

Başörtüsü yasağını tümüyle tarihe gömecek ve başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak olan ifade henüz bilinmezken, başörtüsü konusunda ilave yapılacak olan Anayasanın 24. maddesi “din ve vicdan hürriyeti”ni düzenliyor.

ANAYASA’NIN 24. MADDESİ ŞÖYLE

"VI. Din ve vicdan hürriyeti

Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."

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