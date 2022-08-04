  • BIST 2.721,70
  • Altın 1025.901
  • Dolar 17.961
  • Euro 18.3209
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Başsavcılık: 2022-KPSS Lisans oturumu soruşturmasında dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesindeki bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.
Başsavcılık: 2022-KPSS Lisans oturumu soruşturmasında dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim04 Ağustos 2022 Perşembe 11:08
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması04 Ağustos 2022 Perşembe 10:22
  • Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
  • Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
  • Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:20
  • Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:20
  • Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu04 Ağustos 2022 Perşembe 10:19
  • Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi04 Ağustos 2022 Perşembe 10:18
  • İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:17
  • Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı04 Ağustos 2022 Perşembe 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti