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Başsavcılık harekete geçti: Pegasus çalışanlarına soruşturma!

Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflar için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık harekete geçti: Pegasus çalışanlarına soruşturma!

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturdu. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü.

SKANDAL PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Savcılık, Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

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