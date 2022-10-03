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Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarınca 26 Eylül'de polisevine uzun namlulu silahlar ve düzenek yerleştirilmiş patlayıcılarla saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma süratle ve titizlikle yürütülmekte olup, tüm deliller usulünce toplanıp değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüphelinin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Mezkur saldırıyla ilgili gözcülük ve bilgi toplama, keşif yapma ve eyleme doğrudan yardım etme şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorgularına müteakip yapılan sevk sonucunda nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Bir şüphelinin de ev hapsine karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıyla bağlantılı olmayan ancak terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün de tutuklandığı kaydedildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

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