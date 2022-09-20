Başvurular artınca bakanlık harekete geçti!

Sağlık Bakanlığı İstanbul'da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı "rehber" hazırladı.

Sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceği bildirilen rehberde "Kapalı kıyafetler, sineklik, cibinlik ve sarı renkli ampul" kullanımı önerileri yer aldı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sivrisinekten korunma rehberindeki uyarılar;

KAPALI KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi

vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin

giyilmesi tercih edilmelidir.

SİNEKLİK VEYA CİBİNLİK KULLANILMALI

Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve

pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa

cibinlik kullanılması önerilmektedir.

SİVRİSİNEK KOVUCU KULLANILMALI

Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan

ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.

ÇOCUKLAR SİVRİSİNEKTEN NASIL KORUNUR

2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent

uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine

sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar.

Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

HAVUZLARIN ÜSTÜ KAPATILMALIDIR

Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır.

İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.

BAHÇEDEKİ SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bırakılan yarım kova sudan binlerce sivrisinek çıkabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzı kapalı tutulmalı, ters çevrilmeli veya imha edilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.

YAĞMUR OLUKLARI

Çatı oluklarındaki su birikintileri boşaltılmalı, içlerinde su birikerek vektör üreme alanları oluşturmaları nedeniyle atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır.

FOSEPTİK ÇUKURLAR

Foseptik çukurları sıkı sıkıya kapalı tutulmalıdır. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek buradaki sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir.

AHIR VE KÜMESLER

Ahır ve kümesler kontrol edilmelidir. Ergin sivrisinekler gündüzleri ahır ve

kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde

geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.

SARI RENKLİ AMPUL KULLANIN

Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.

SEYAHAT ÖNLEMLERİ

Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı,

halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü

şikâyetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.