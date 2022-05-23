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Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Düzce, Karabük, Bolu çevreleri ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Çankırı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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