  • BIST 3.358,33
  • Altın 972.647
  • Dolar 18.2702
  • Euro 18.2156
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 250 ton palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.
Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu gibi illerden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Balıkçılar, gırgır tekneleriyle sırayla limana girdi. Teknelerden indirilen palamutlar, burada bekleyen araçlara yüklenerek, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, liman içerisinde ciddi bir palamut sevkiyatı olduğunu belirterek, "Balıkçılar açısından şu anda umduğunuzu bulduk diyebiliriz. Liman içinde kamyonlardan adım atılacak yer yok. Balıkçılar seri olarak kamyonlara yüklemeye çalışıyorlar, bir an önce işlerini bitirip avlanmak için..." diye konuştu.

Bolluğun balık fiyatlarını da etkilediğini ve düşüş yaşandığını ifade eden Karakaş, şunları söyledi:

"Şu an tam bolluk zamanı. Bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için palamudun tüketilmesi lazım. Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında. Tekne başı ortalama 7 ton ile 10 ton arası bir balık geliyor. Yani kasa olarak hesaplarsak bin, bin 200 civarında. Balıkçıların yüzü kesinlikle güldü."

Balıkçı Mustafa Kıroğlan da bol miktarda palamut avladıklarını ve 6 bin çift palamudu sevk ettiklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu15 Eylül 2022 Perşembe 09:10
  • Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü14 Eylül 2022 Çarşamba 17:26
  • Bilim insanları, ağlayan bebeği yatıştırmanın en iyi yöntemini buldu14 Eylül 2022 Çarşamba 16:42
  • Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak14 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
  • Meteoroloji uyardı: 3 bölgede sağanak!14 Eylül 2022 Çarşamba 09:10
  • 'Delice beyazı'ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi13 Eylül 2022 Salı 11:31
  • Hatay'daki 'Ters Ev' yılın ilk 8 ayında 186 bin ziyaretçi ağırladı13 Eylül 2022 Salı 10:01
  • 40 yıllık marangoza anlamlı ödül: Yılın ahisi seçildi13 Eylül 2022 Salı 09:55
  • Ağlayıp sınıfı terk eden öğrenciyi kaymakam ikna etti12 Eylül 2022 Pazartesi 16:14
  • Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti