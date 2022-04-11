  • BIST 2.409,90
  • Altın 921.295
  • Dolar 14.7256
  • Euro 16.0566
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde, İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.
Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı

Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentindeki Bir Seba Caddesi, Bab ez-Zaviye, kuzeydeki el-Arab kampı, güneydeki Beyt Aynun bölgesinde Filistinli gençler, lastik yaktı, havai fişekler atarak Cenin kentine destek amaçlı gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, yürüyüş güzergahındaki evlerin çatılarına çıkarak göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, kullanılan göz yaşartıcı gaz sonucu onlarca kişi solunum yolu rahatsızlığı yaşadı.

Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta da onlarca Filistinli genç, Cenin kentine destek yürüyüşü yaptı.

İsrail güçleri, Nablus kentine bağlı Beyta beldesi ve Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinin el-Muzeyria semtine de baskın düzenledi. Beyta beldesi girişinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşandı.

Olaylardaki yaralanmalara ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak11 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • İşsizlik oranları açıklandı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
  • Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi11 Nisan 2022 Pazartesi 10:01
  • Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:56
  • Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi11 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
  • Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak11 Nisan 2022 Pazartesi 09:50
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama11 Nisan 2022 Pazartesi 09:43
  • Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
  • Bakan soylu açıkladı: Türkiye'de ne kadar PKK'lı kaldığını açıkladı!11 Nisan 2022 Pazartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti