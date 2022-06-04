Batı Şeria'daki Huvvara beldesinde Filistinliler ile yerleşimciler arasında "bayrak" gerginliği yaşanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde, Filistin bayrağını indiren Yahudi yerleşimciler ile bölge sakinleri arasında mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyor.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin gördükleri her direk ya da binadaki Filistin bayraklarını indirdiğini ve kendilerini provoke ettiğini söylüyor.

Nablus'un güneyinde kalan ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belde, Ramallah sınırında yer alıyor ve Yahudi yerleşim birimlerine geçiş noktasında bulunuyor.

Eski zamanlarda daha büyük olan beldenin yüzde 80'inin, Yahudi yerleşim birimleri ve bu birimler için yapılan caddeler için kullanıldığı aktarılıyor.

Gerginliğin başlama süreci

Filistinli aktivistlerin 17 Mayıs'ta sosyal medya platformlarından paylaştıkları görüntülerde Huvvara beldesinde aracından inen Yahudi bir yerleşimcinin sokak lambasına tırmanarak üzerindeki Filistin bayrağını indirdiği görülüyor.

Huvvara Belediyesi yetkililerinden Vecih Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu olay, tüm Filistinlilerin onuruna dokundu. Ülkenin en önemli sembolüne el sürüldü. Bunun üzerine bütün sokak lambaları ve evlere Filistin bayrakları asıldı." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin gece vakitlerinde beldeye baskın düzenleyerek Filistin bayraklarını indirdiğini ve yerine İsrail bayrakları taktığını kaydeden Avde, daha sonra bölge sakinleri ile Yahudi yerleşimciler arasında bayrak savaşı başladığını, taraflar arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

Yahudi yerleşimcileri korumak için müdahil olan İsrail askerlerinin, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade eden Avde, "Bizi bu şekilde sıkmak ve korkutmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Hangi hakla Filistinlilerin evlerine ve dükkanlarına İsrail bayrağı asarlar. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri gece gündüz nöbette

İsrail ordusu tarafından takip edilmekten korktuğu için kameralar önünde konuşmayı kabul etmeyen Huvvara beldesinden Filistinli bir genç, karanlık çöktüğünde İsrail askerlerinin koruması altında Yahudi yerleşimcilerin beldeyi bastığını belirterek, "Filistin bayrağının indirilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç adam, "Birçok kez yerleşimcilerin bayrağı indirmesine engel olduk. Gece gündüz caddeyi izliyoruz. Silahımız yok. Silahlarımız taş ve güçlü kararlılığımızdır." diye konuştu.

İsrail askerleri korumasında saldırılar

Beldenin ana caddesindeki manav Ahid Şuman, Yahudi yerleşimcilerin beldede dolaşarak, bölge sakinlerini provoke ettiklerini, İsrail askerlerinin koruması altında bayraklarını yaktığını söyledi.

Şuman, "Yahudi yerleşimciler Filistin bayrağına el uzatmanın Filistin ruhuna el uzatmak olduğunu biliyor ve kasten yapıyorlar. İsrail ordusu yerleşimcileri koruyor, beldede İsrail bayrakları taşıyarak, parmağını kıpırdatmadan dans etmelerini izliyor." ifadelerini kullandı.

"Saldırılar İsrail hükümeti ve ordusunun göz yumması sonucudur"

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Huvvara beldesinde yaşananları "Filistin'e ait her şeye karşı açık bir savaş" olarak nitelendirdi.

Bir sonraki aşamanın çok tehlikeli olabileceği uyarısında bulunan Ebu Yusuf, gerçekleştirilen saldırıların İsrail hükümeti ve ordusunun yerleşimcilere yeşil ışık yakmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Ebu Yusuf, Filistin halkının "kendi topraklarında kalmakta kararlı olduğunu, tehcir edilmelerine ve bayraklarına el uzatılmasına izin vermeyeceklerini" vurguladı.