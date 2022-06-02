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Batı yola geliyor! Türkiye istediğini alabilir

NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarına damga vuran konu Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki net tavrı oldu. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politika, takdirle karşılandı.
Batı yola geliyor! Türkiye istediğini alabilir

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin ortaya koyduğu kırmızı çizgiler NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarına da damga vurdu. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin yürüttüğü dengeli politika, hem Avrupa’da hem de ABD’de takdirle karşılanırken, uluslararası bütün toplantılarda Türkiye’nin önemine dikkat çekilen görüşler dile getiriliyor.

NATO Parlamenterler Asamblesi’nin (NATO-PA) son bir ay içinde önce ABD’de ardından da Litvanya’da yapılan toplantılarında ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri konusunda Türkiye’nin izlediği politika oldu. Toplantılara katılan Türk parlamenterlerin izlenimleri şöyle:

ABD VE İNGİLTERE BASKI YAPIYOR

"Gözlemlediğimiz kadarıyla ABD ve İngiltere, hem İsveç’e hem de Finlandiya’ya Türkiye’nin hassasiyetlerinin karşılanması konusunda baskı yapıyor. Türkiye’nin taleplerinin haklı olduğunu dile getirdiler. NATO Genel Sekreteri de aynı şekilde. Özellikle Türkiye’nin terörle mücadele (PKK-PYDYPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi) konusundaki talepleri üzerinde duruldu. İsveç ve Finlandiya’nın bu konuda kendi iç hukuklarında bazı yasal düzenlemeler yapmaları gerekiyor.

TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK

NATO toplantılarında Türkiye’nin makul taleplerinin karşılanacağına yönelik bir izlenim edinildi. Türkiye’nin güvenilir bir ortak olduğuna vurgu yapıldı. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi konusunda izlediği politika Türkiye’nin güvenilir bir ortak olduğunu gösterdi. Batı bu politikayı takdir etti. Türkiye'ye yönelik güven dile getirildi. Batı Türkiye’nin önemini anladı. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle boğazları kapatmasına dikkat çekildi.

Bu savaş, NATO’da Türkiye’nin önemini artırdı ve Batı bunu gördü. İsveç ve Finlandiya konusunda da Türkiye istediği alırsa Türkiye daha çok prim yapacak. Litvanya’daki toplantıda, iki ülkenin meclis başkanları da konuştu ve Türkiye’nin hassasiyetlerini önemsediklerini söylediler. NATO Genel Sekreter Yardımcısı da ‘Türkiye’nin NATO’da özel bir pozisyonu var. Bizim için önemli bir ülke’ dedi."

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