  • BIST 2.544,07
  • Altın 916.486
  • Dolar 14.7459
  • Euro 15.9759
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Batman ve Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde, 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.
Batman ve Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonları başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da; 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonları başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 53 personel, Eren Abluka-4 operasyonunda 682 personel görev aldı. Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kilo amonyum nitrat, 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin sayısı 3 oldu22 Nisan 2022 Cuma 14:16
  • Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi22 Nisan 2022 Cuma 13:55
  • İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik22 Nisan 2022 Cuma 13:54
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması22 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: 5 sivil yaralandı22 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı22 Nisan 2022 Cuma 13:32
  • İstanbul'da DEAŞ - EL KAİDE operasyonu22 Nisan 2022 Cuma 12:45
  • Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı 22 Nisan 2022 Cuma 12:44
  • İlk defa uçağa binen öğrencilerin Çanakkale heyecanı22 Nisan 2022 Cuma 12:43
  • Bakan Koca'dan maske açıklaması22 Nisan 2022 Cuma 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti