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Batman'da, Amerikalı turistlerin aracından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

BATMAN'da, Amerikalı turistlerin aracının camını kırarak fotoğraf makineleri ile ziynet eşyası ve paralarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Batman'da, Amerikalı turistlerin aracından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Gercüş ilçesinde bağlı Kozlu köyüne minibüsleriyle gelen Amerikalı turistler Austın Ryan Lesher ve Jessıca Skye Graham, kamp için hazırlık yapmak üzere araçlarından indi. Bir süre gezindikten sonra araçlarının yanına gelen turistler, camın kırık ve fotoğraf makineleri ile bir miktar takı ve 2 bin 25 TL'lerin olmadığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, bölgeye yakın yerde bulunan çobanların ifadeleri üzerine tespit ettikleri şüpheliler R.D. ve F.D.'yi çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler turistlere teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Amerikalı turistler, Türkiye'de seyahat ederken kendilerini çok güvende hissettiklerini belirterek, jandarmaya teşekkür etti.

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