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Batman'da kavundan çıkan böcek kadın figürüne benziyor

Batman'da bir çiftçinin bahçesinden aldığı kavunun içinden çıkan böceğin sırtındaki kadın figürü görenleri şaşkına çevirdi. Sırtında kadına benzeyen bir figür bulunan böceğin gizemi merak konusu oldu.
Batman'da kavundan çıkan böcek kadın figürüne benziyor

Batman'da bir çiftçinin bahçesinden aldığı kavunun içinden çıkan böceğin sırtındaki kadın figürü görenleri şaşkına çevirdi. Sırtında kadına benzeyen bir figür bulunan böceğin gizemi merak konusu oldu. 

Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.

Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü.

BENEKLİ KALKAN BÖCEĞİ Mİ?

Meraklı çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.

kadin-figurlu-bocek.jpg

 

 

 

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