Batman'da kavundan çıkan böcek kadın figürüne benziyor

Batman'da bir çiftçinin bahçesinden aldığı kavunun içinden çıkan böceğin sırtındaki kadın figürü görenleri şaşkına çevirdi. Sırtında kadına benzeyen bir figür bulunan böceğin gizemi merak konusu oldu.