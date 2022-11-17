  • BIST 4.668,52
  • Altın 1061.133
  • Dolar 18.6022
  • Euro 19.3384
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Batman’da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

BATMAN’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki B.T. öldü, 15 yaşındaki F.E. de yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman’da silahlı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada B.T. tabancayla ateşlen kurşunlarla, F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. B.T. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.E.’nin ise tedavisi devam ediyor. B.T.’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da silah kaçakçılığına 7 tutuklama14 Kasım 2022 Pazartesi 16:20
  • Yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü14 Kasım 2022 Pazartesi 13:22
  • Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü14 Kasım 2022 Pazartesi 13:20
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama14 Kasım 2022 Pazartesi 09:54
  • Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı14 Kasım 2022 Pazartesi 09:47
  • Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi13 Kasım 2022 Pazar 11:40
  • Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 130 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı13 Kasım 2022 Pazar 11:27
  • 5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor11 Kasım 2022 Cuma 14:48
  • Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı11 Kasım 2022 Cuma 11:36
  • Ankara'da 500 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti