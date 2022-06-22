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Bayern Münih, Liverpool'un yıldız ismi Mane'yi renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi transfer ettiğini duyurdu.
Bayern Münih, Liverpool'un yıldız ismi Mane'yi renklerine bağladı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mane ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ile kulüp yöneticileri Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in, Mane gibi bir oyuncuyu transfer etmelerinin olağanüstü olduğunu, Bundesliga'nın çekiciliğini artıracak bir dünya yıldızıyla anlaştıklarını söyledikleri aktarıldı.

Tecrübeli futbolcu Mane'nin de Bayern Münih'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirip, "Bu kulüple uluslar arası alanda çok şey başarmak istiyorum. Salzburg'da bulunduğum dönemde de Bayern Münih'in birçok maçını takip etmiştim. Bu kulübü çok seviyorum." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Metz, Salzburg ve Southampton takımlarında oynayan Mane, 2016'da Liverpool'e transfer oldu. Liverpool'da 269 maçta 120 gol atan Mane, İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.

Senegal Milli Takımı'nda da 89 maçta 31 gol atan Mane, 2019'da Afrika'da "Yılın futbolcusu" seçildi.

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