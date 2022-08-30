Bayern Münih'li Sadio Mane biraya elini bile sürmeyerek, farkını gösterdi

Alman futbol takımı Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane, bira festivalinde alkole karşı olan hassasiyetini göstererek, biraya elini bile sürmedi ve büyük takdir topladı.
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü bira festivali 'Oktoberfest'in başlamasına kısa bir süre kala takımının geleneksel aile fotoğrafına katılan ünlü futbolcu Sadio Mane, eline bira bardağı almadı.
Mane, Bavyera eyaletine ait yöresel deri pantolon, gömlek, ceket ve çoraplarla takım arkadaşlarıyla poz verdi.
Müslüman olduğu için alkol kullanmayan Mane'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu.
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