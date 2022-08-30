  • BIST 3.164,96
  • Altın 1013.911
  • Dolar 18.1693
  • Euro 18.2258
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Bayern Münih'li Sadio Mane biraya elini bile sürmeyerek, farkını gösterdi

Alman takımı Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane, bira festivalinde alkole karşı olan hassasiyetini göstererek, biraya elini bile sürmedi ve büyük takdir topladı.
Bayern Münih'li Sadio Mane biraya elini bile sürmeyerek, farkını gösterdi

Alman futbol takımı Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane, bira festivalinde alkole karşı olan hassasiyetini göstererek, biraya elini bile sürmedi ve büyük takdir topladı.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü bira festivali 'Oktoberfest'in başlamasına kısa bir süre kala takımının geleneksel aile fotoğrafına katılan ünlü futbolcu Sadio Mane, eline bira bardağı almadı.

Mane, Bavyera eyaletine ait yöresel deri pantolon, gömlek, ceket ve çoraplarla takım arkadaşlarıyla poz verdi.

Müslüman olduğu için alkol kullanmayan Mane'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu.

sadio-mane-festival-bira.jpeg

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dursun Özbek'ten Mauro Icardi cevabı27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:18
  • Gbamin, Trabzonspor için İstanbul'a geldi25 Ağustos 2022 Perşembe 22:28
  • Sivasspor- Malmö maçının ardından25 Ağustos 2022 Perşembe 22:27
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya mağlup oldu25 Ağustos 2022 Perşembe 21:31
  • Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor25 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
  • 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yokuz25 Ağustos 2022 Perşembe 09:21
  • Jorge Jesus: Gruplara kalmayı istiyoruz24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:07
  • Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:02
  • Sivasspor Malmö maçına hazır24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:53
  • Fenerbahçe, gollü galibiyetle liderliğe yükseldi23 Ağustos 2022 Salı 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti