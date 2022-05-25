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Baykal ve MHP'lilere kaset kumpasında 2 eski polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yakalanan 2 eski polis tutuklandı.
Baykal ve MHP'lilere kaset kumpasında 2 eski polis tutuklandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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