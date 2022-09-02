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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın dün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile gerçekleştirdiği uçuş gösterisinin kokpit görüntüleri yayınlandı.
02 Eylül 2022 Cuma 09:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.