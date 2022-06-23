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Bayraktar AKINCI'dan bir irtifa rekoru daha
Bayraktar AKINCI'dan bir irtifa rekoru daha
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feete taşıyarak üçüncü kez kırdı.
23 Haziran 2022 Perşembe 10:28
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.