Bayraktar'ın pilot eğitmeni KIZILELMA'yı anlattı: İlk uçuş 2023'te

BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de sergilendi. Bayraktar'ın pilot eğitmeni Elif Ergin "2023'ün ilk çeyreğinde KIZILELMA'nın ilk uçuşunu planlıyoruz" dedi.

BAYKAR tesislerinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının geliştirme çalışmaları sürerken, KIZILELMA MİUS'un 2'nci Üretim Geliştirme Prototipi TEKNOFEST Karadeniz kapsamında ilk kez Samsun'da sergilendi. Gelişmiş yapay zekası ve gerçekleştireceği agresif manevraları ile Bayraktar KIZILELMA, gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasında kullanacağı en güçlü unsurlardan biri olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği, halihazırda seyir testlerini yapıldığı TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyeti sağlayacak olan Bayraktar KIZILELMA, bu sayede denizaşırı görevlerde bulunacak. Bu kabiliyeti ile Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Tamamen Türk mühendis ve teknisyenlerince geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, yerli hava mühimmatları ile hava hedeflerinde de etkinlik sağlayacak.

MÜHİMMATLAR DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Milli imkanlarla geliştirilen ve KIZILELMA'da kullanılacak mühimmatların mock-up'larını da görücüye çıktı. KIZILELMA MİUS'un yanında sergilenen mühimmatların çoğu, uzun menzilli özelliği ile dikkati çekti. Bu mühimmatların arasında; SOM Seyir Füzesi, LAÇİN Güdüm Kiti, IIR ve GPS Güdümlü Minyatür Bombalar, Kanatlı Güdüm Kiti, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi ve BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi bulunuyor.

'5 SAAT HAVADA KALMA ÖZELLİĞİ OLACAK'

DHA'ya konuşan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı Pilot Eğitmeni Elif Ergin, "Muharip insansız uçak sistemimiz KIZILELMA, bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te bizlerle beraber. Yapısal entegrasyonu tamamlandı. Mekanik ve aviyonik entegrasyon süreçleri devam etmektedir. Maksimum kalkış ağırlığı 6 ton olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi mevcut. Bu gördüğümüz mühimmatların ve Hava Kuvvetleri envanterindeki milli mühimmatların tamamını entegre edebilmeyi planlıyoruz. 5 saat havada kalma özelliği olacak. En önemli özelliklerinden bir tanesi de TCG tarzı, Anadolu tarzı kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilme özelliğine sahip olacaktır" dedi.

İLK UÇUŞ GELECEK YIL OLACAK

Uçuş planı hakkında da bilgi veren Ergin, "KIZILELMA'nın keskin hatlarıyla radar görünürlüğünü azaltabilmek için ve diğer yandan mühimmatların gövde içerisinde entegre edilmesi planlanmaktadır. Yüksek hızda agresif manevra yapabilme yeteneğine sahip olacak. KIZILELMA'yı hava ve kara muharebelerinde görebileceğiz. 35 bin fit operasyonel irtifa olacak. 2023'ün ilk çeyreğinde KIZILELMA'nın ilk uçuşunu planlıyoruz" dedi.