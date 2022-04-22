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Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan’da hesaplara yatacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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