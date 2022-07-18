Bayram tatilinde acı bilanço: 67 can kaybı var

11 günlük Kurban Bayramı tatilinde 53 ölümlü trafik kazası oldu, 67 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili bilançosunu açıkladı. Soylu, 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybının yaşandığını belirtti.
ÖLÜMLÜ KAZALAR VE CAN KAYBINDA YARI YARIYA AZALMA
Bakan Soylu, son 10 yıldaki bayram tatillerine oranla ölümlü kazalarda yüzde 56, can kaybında yüzde 54, yaralanmalarda yüzde 24 ve kazalarda yüzde 17 azalma olduğunu açıkladı.
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