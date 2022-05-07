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Bayramda 2 milyon 970 bin kişi hava yolu ile seyahat etti

Bayramda 2 milyon 970 bin kişi hava yolu ile seyahat etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 970 bin kişinin, hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde hava yolu ulaşımında yoğunluk yaşandığını belirterek, yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs'ta iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplam 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirterek, "İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcu seyahat etti. Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplam 7 bin 202 uçak iniş-kalkış yaptı. Toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 65 bin oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA 474 BİN 752 YOLCU 

Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı. Trabzon Havalimanı’nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı’nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı'nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı'nda 31 bin 898 yolcu seyahat etti" dedi. 

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 14 MAYIS'TA AÇILIYOR

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanının ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlikte ve 3 bin metre uzunluğunda pisti bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 26 olan aktif havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayı 58'e yükselecek. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" açıklamasında bulundu.

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