  • BIST 3.991,92
  • Altın 999.362
  • Dolar 18.6081
  • Euro 18.6558
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

Bayrampaşa'da düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

İstanbul'da bir düğün salonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonunda tekme tokatlarla kavga etmeye başlayan taraflar, bir süre sonra sokağa çıktı.
Bayrampaşa'da düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

Kartaltepe Mahallesi'nde bir düğün salonunda 24 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Salonda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran insanlar, bir süre sonra sokağa çıktı. Yaklaşık 50 kişilik grup arasındaki kavgada, tarafların zaman zaman birbirlerini kovaladıkları da görüldü. 

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, düğün salonda tarafların birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdığı, kavgadan kaçmaya çalışanları da kovalayanlar olduğu görülüyor. Çevredeki bazı kişilerin de çay içerek kavgayı izlediği dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi26 Ekim 2022 Çarşamba 03:33
  • Sarsılmaz'ın yeni vizyonu robot silah sistemi "SARBOT"26 Ekim 2022 Çarşamba 03:22
  • Fahrettin Koca'dan, Binali Yıldırım açıklaması26 Ekim 2022 Çarşamba 02:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti26 Ekim 2022 Çarşamba 02:51
  • "Müslüman Türk askeri ahlakını İslam’dan alıyor"26 Ekim 2022 Çarşamba 02:42
  • Halit Kıvanç hayatını kaybetti26 Ekim 2022 Çarşamba 02:39
  • Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu kadın kooperatifleriyle bir araya geldi25 Ekim 2022 Salı 16:12
  • Etlik Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var, nasıl randevu alınır, Etlik Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?25 Ekim 2022 Salı 14:31
  • Temeli atılan TOKİ sosyal konutları Ankara Sincan'da nerede? Fiyatları ne?25 Ekim 2022 Salı 13:19
  • Bakan Akar: "TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok"25 Ekim 2022 Salı 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti