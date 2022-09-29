  • BIST 3.194,59
  • Altın 984.017
  • Dolar 18.5431
  • Euro 18.0455
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı kavgası! Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Bayrampaşa'da yapılan bir düğünde istek parça yüzünden davetliler arasında kavga çıkarken gelin ve damat da darp edildi.
Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı kavgası! Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Alınan bilgiye göre, gece Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.

Oyun pistinde gelin ile damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında çıkan kavgada gelinin de darbedilmesi yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı'ndan berber ve kuaför kararı: 1 Ocak 2023'e ertelendi29 Eylül 2022 Perşembe 12:31
  • Yargıtaydan hekimlerin "aydınlatma yükümlülüğü"ne ilişkin karar29 Eylül 2022 Perşembe 11:28
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 ayda ihtiyaç sahiplerine 41 milyar 418 milyon lira destek29 Eylül 2022 Perşembe 11:27
  • FETÖ/PDY operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı29 Eylül 2022 Perşembe 11:26
  • Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak29 Eylül 2022 Perşembe 11:22
  • Brent petrolün varil fiyatı 87,21 dolar29 Eylül 2022 Perşembe 09:58
  • PKK/PYD'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen MİT operasyonuyla yakalandı29 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • Adanalı usta 62 yıldır bozulan silahları tamir ediyor29 Eylül 2022 Perşembe 09:49
  • Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı29 Eylül 2022 Perşembe 09:10
  • Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde yangın çıktı29 Eylül 2022 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti