Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında 16 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullar ile ilçelerin genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında 16 Mart Çarşamba eğitim-öğretime ara verildiği, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sadece taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Iğdır

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Aynı nedenle ilçeye bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimine bugün ara verildiği belirtildi.