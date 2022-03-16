  • BIST 2.094,04
  • Altın 904.082
  • Dolar 14.6545
  • Euro 16.1082
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitime ara verildi.
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Giresun
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında 16 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullar ile ilçelerin genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.

Trabzon
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında 16 Mart Çarşamba eğitim-öğretime ara verildiği, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sadece taşımalı eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Iğdır
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Aynı nedenle ilçeye bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimine bugün ara verildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı14 Mart 2022 Pazartesi 23:03
  • Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı14 Mart 2022 Pazartesi 22:07
  • Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 20:11
  • Kazaya müdahale ederken TIR'ın altında kalan polisin bacağı kesildi14 Mart 2022 Pazartesi 19:13
  • Manisa'da esnaf 100 aileye gıda kolisi bağışında bulundu13 Mart 2022 Pazar 23:08
  • Refüje giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı13 Mart 2022 Pazar 21:16
  • Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı13 Mart 2022 Pazar 21:14
  • 10 yıl önce hayatını kaybeden Kore gazisinin madalyası eşine verildi13 Mart 2022 Pazar 19:20
  • Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti12 Mart 2022 Cumartesi 17:44
  • Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı12 Mart 2022 Cumartesi 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti