  • BIST 3.247,22
  • Altın 986.341
  • Dolar 18.3167
  • Euro 18.1875
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

BBP Genel Başkanı Destici'den Pelosi'ye sert tepki

BBP Genel Başkanı Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'daki skandal açıklamalarına tepki gösterdi.
BBP Genel Başkanı Destici'den Pelosi'ye sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin bir daha açılmamak suretiyle kapatılması gerektiğini söyledi.

"TBMM TERÖRİSTLERİN İŞ BİRLİKÇİLERİNDEN TEMİZLENMELİ"

HDP'nin kapatılması dışındaki bir kararı reddettiklerini belirten Destici, Türk siyaseti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin teröristlerin iş birlikçilerinden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

NANCY PELOSİ'NİN ERMENİSTAN ZİYARETİ

Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. ABD'nin Ermenistan'ı kışkırtarak, bölgedeki savaşı büyütmek niyetinde olduğunu kaydeden Destici, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Ermenistan'ın Hocalı Katliamı başta olmak üzere, soykırım özelliği taşıyan katliamlarını görmezden gelenlerin samimi olmadığını vurgulayan Destici, bölge barışını bozan Ermenistan'ın ABD'nin kuklası haline geldiğini söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili net ve anlaşılır mesajlar verdiğini belirtti.

"RUSYA'YI KINIYORUZ VE LANETLİORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerinin bağımsızlık kararlarını destekleme açıklamasına da değinen Destici, "Rusya'nın bu saldırgan tutumunu kınıyor ve lanetliyoruz. Bu referandumları da doğru bulmuyoruz. Çünkü oralar Ukrayna'nın bir parçası." diye konuştu.

Putin'in "Kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değildir" ifadelerinin dünya barışına ve insanlığa açıktan bir tehdit olduğunun altını çizen Destici, Putin'in açıklamalarını kınayarak, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Adayımız belli, kararımız nettir"04 Eylül 2022 Pazar 21:30
  • Erbakan: 6’lı masa proje üretemiyor04 Eylül 2022 Pazar 21:27
  • Bahçeli: Sayın Erdoğan'ın seçilmesi için insanüstü gayret sarf edilecektir01 Eylül 2022 Perşembe 18:12
  • Ahmet Davutoğlu: Afyon Türk'ün gücünün tecelli ettiği şehirdir29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:43
  • GP’li Özdağ: Ülkemizin zenginliklerini millete tasnif etmeliyiz29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:19
  • Gelecek Partisi Büyük Taarruz'u Yürüyüşle kutluyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:51
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması28 Ağustos 2022 Pazar 00:40
  • Fatih Erbakan'dan 6'lı masaya eleştiri26 Ağustos 2022 Cuma 22:37
  • Sarıgül: Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur25 Ağustos 2022 Perşembe 17:43
  • Karamollaoğlu: Tel Aviv'e gösterilen hoşgörünün hiç olmazsa binde biri Şam'a gösterilmeli24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti