BBP Genel Başkanı Destici'den Pelosi'ye sert tepki

BBP Genel Başkanı Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'daki skandal açıklamalarına tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin bir daha açılmamak suretiyle kapatılması gerektiğini söyledi.

"TBMM TERÖRİSTLERİN İŞ BİRLİKÇİLERİNDEN TEMİZLENMELİ"

HDP'nin kapatılması dışındaki bir kararı reddettiklerini belirten Destici, Türk siyaseti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin teröristlerin iş birlikçilerinden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

NANCY PELOSİ'NİN ERMENİSTAN ZİYARETİ

Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. ABD'nin Ermenistan'ı kışkırtarak, bölgedeki savaşı büyütmek niyetinde olduğunu kaydeden Destici, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Ermenistan'ın Hocalı Katliamı başta olmak üzere, soykırım özelliği taşıyan katliamlarını görmezden gelenlerin samimi olmadığını vurgulayan Destici, bölge barışını bozan Ermenistan'ın ABD'nin kuklası haline geldiğini söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili net ve anlaşılır mesajlar verdiğini belirtti.

"RUSYA'YI KINIYORUZ VE LANETLİORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerinin bağımsızlık kararlarını destekleme açıklamasına da değinen Destici, "Rusya'nın bu saldırgan tutumunu kınıyor ve lanetliyoruz. Bu referandumları da doğru bulmuyoruz. Çünkü oralar Ukrayna'nın bir parçası." diye konuştu.

Putin'in "Kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değildir" ifadelerinin dünya barışına ve insanlığa açıktan bir tehdit olduğunun altını çizen Destici, Putin'in açıklamalarını kınayarak, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.