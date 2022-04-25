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BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.
BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti

Garanti BBVA'nın gönüllü pay alım teklif fiyatının güncellenmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin başlatılan gönüllü pay alım teklifiyle ilgili daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) izin başvurusunda bulunulduğu anımsatılarak, bu başvurunun da kurul tarafından onaylandığı anımsatıldı.

Gönüllü pay alım teklifi fiyatının 1 lira nominal değerli her bir pay için 12,20 lira olarak belirlendiği ve sürecin 4 Nisan'da başladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BBVA Yönetim Kurulu, 1 lira nominal değerli her bir Garanti BBVA payı için nakit olarak belirlenen gönüllü pay alım teklifi fiyatının başlangıçta açıklanan fiyattan 12,20 liradan 15 liraya çıkartılmasına karar vermiştir. Gönüllü pay alım teklifi fiyatındaki artış sonucunda ve tebliğ uyarınca, gönüllü pay alım teklifi süresi iki hafta süreyle uzatılmıştır. Teklif sürecinin son günü 18 Mayıs 2022 olacaktır. Söz konusu tarih Türkiye'de 2 Mayıs 2022'den 4 Mayıs 2022'ye kadar sürecek olan resmi tatiller de hesaba katılarak belirlenmiştir. Ek bir resmi tatil olması halinde ilgili tarihin güncellenmesi gerekecektir. Tebliğ uyarınca, iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamayacak."

Açıklamada, her bir pay bakımından ortaya çıkan 2,80 liralık farkın, halihazırda paylarını gönüllü pay alım teklifi süreci kapsamında BBVA'ya satmış olan yatırımcılara 6 Mayıs 2022'ye kadar ödeneceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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