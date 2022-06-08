  • BIST 2.683,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.059
  • Euro 18.2726
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

BDDK, 6 tasarruf finansman şirketi için faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), intibak talebi uygun görülen 6 tasarruf finansman şirketinin faaliyet iznini onayladı.
BDDK, 6 tasarruf finansman şirketi için faaliyet izni verdi

BDDK'nin tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, intibak talebi uygun görülen Emin Evim Tasarruf Finansman AŞ, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ, Katılım Tasarruf Finansman AŞ, İmece Tasarruf Finansman AŞ ve Sinpaş Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Söz konusu kararlar; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

BDDK, 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin reddetmiş ve 2 Temmuz 2021'de tasfiyesine karar vermişti. İnceleme ve değerlendirme süreci, 28 Nisan 2022'de 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin uygun görülmesi ile tamamlanmıştı. Bugün yayımlanan karar ile tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet izinleri de karara bağlanmış oldu. Böylece geçen yılın mart ayından bu yana tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolarlık gelir07 Haziran 2022 Salı 14:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu07 Haziran 2022 Salı 14:13
  • Petrol piyangosu! Çalışmalara başlandı07 Haziran 2022 Salı 12:27
  • Borsa güne yükselişle başladı07 Haziran 2022 Salı 10:44
  • Dolar ve Euro'da son durum07 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor07 Haziran 2022 Salı 09:40
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda07 Haziran 2022 Salı 09:40
  • Borsa günü rekorlarla tamamladı07 Haziran 2022 Salı 09:39
  • Motorine bu gece zam gelecek07 Haziran 2022 Salı 09:17
  • 'Beyaz cennet' Pamukkale’yi ilk 5 ayda 431 bin turist ziyaret etti06 Haziran 2022 Pazartesi 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti