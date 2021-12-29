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BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek olan bankalar, BDDK'ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecek.
BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen ve 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve finansal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.

Yönetmeliğe göre, dijital bankalar, mevduat ya da katılım bankası olmalarına göre kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecek. Dijital bankaların kredi müşterileri, yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ'lerden oluşabilecek.

Dijital bankalar genel müdürlük ile genel müdürlüğe bağlı hizmet birimleri dışında muhabirlik, acentelik, temsilcilik gibi her ne ad altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel şube açamayacak ve genel müdürlüğe bağlı hizmet birimlerini amacı dışında fiziksel şube gibi kullandıramayacak. Bu bankalar ayrıca, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç kiralık kasa ve emanete alma işlemleri ile saklama hizmetlerini sunamayacak.

Dijital bankaların bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca teyit edilen aylık ortalama net gelirinin 4 katını, müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde ise 10 bin lirayı aşamayacak. Kurul bu hükümde belirtilen oran ve tutarı değiştirmeye yetkili olacak.

Söz konusu bankaların faaliyet izni alabilmesi için asgari 1 milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Bu tutar, Kurul tarafından artırılabilecek. Gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 2 milyar 500 milyon liraya çıkaran dijital bankaların yapacakları başvuru üzerine Kurul, yeni durumda risklerini yönetebileceğine kanaat getirdiği dijital bankalar için faaliyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırabilecek. Başvurunun Kurulca uygun görülerek faaliyet kısıtlarının tamamen kaldırılması sonrası dijital bankalar, diğer kredi kuruluşlarının yapabileceği tüm bankacılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirebilecek.

Müşteri şikayetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel büro kurması zorunlu kılınan dijital bankalar, kendi kuracakları ATM ağları ya da diğer ATM ağları üzerinden müşterilerine hizmet verebilecek.

Yönetmelik kapsamında servis modeli bankacılığa ilişkin hükümler de belirlendi. Buna göre, servis bankası yalnızca yurt içinde yerleşik arayüz sağlayıcılara ve yalnızca kendi faaliyet izinleri çerçevesinde servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Bankalar arayüz sağlayıcı olamayacak.

"DİJİTAL BANKALARIN HAYATA GİRMESİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

BDDK tarafından yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe yeni bir dönüşüm başlatacak dijital bankaların, şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verebileceği belirtilerek, "Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca dijital kanallar üzerinden müşterilerine hizmet verecek olan bu bankalar, BDDK'ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren sektörde faaliyet göstermeye başlayabilecek. Şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek bu bankaların hayatımıza girmesi ve servis bankacılığı yoluyla inovatif sayısız iş modeline imkan sağlaması, ülkemizin finans sektörü ve fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası." ifadeleri kullanıldı.

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