BDDK Başkanı Akben'den kredilerle ilgili açıklama

BDDK, geçen hafta ticari krediler ile ilgili düzenlemeye gitti. Alınan karar, kamuoyuna yansıdığı andan itibaren yoğun şekilde tartışılıyor. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Özellikle döviz kazandırıcı faaliyette bulunan ihracatçı sektörlerin yanı sıra sektörlerin desteklenmesi için daha önce de yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde yerel para birimi cinsinden borçlanmak, bu şekilde kredi kullananlar için avantajlı bir süreç olduğu için, bunların öncelikli alanlara katkı sağlamak için buralara yönlendirdik." dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in açıklamalarından satır başları;

Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik.

TİCARİ KREDİDE DÖVİZ ŞARTI

İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor.