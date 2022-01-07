  • BIST 2.004,50
  • Altın 790.66063
  • Dolar 13.8474
  • Euro 15.663
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

BDDK'dan şirketler için kredi kararı

BDDK, 500 milyon lira ve üzeri kredisi olan şirketlerin yeni kredi için derecelendirme kuruluşu ile geçen yıla kadar sözleşme imzalaması zorunluluğunu kaldırdı.
BDDK'dan şirketler için kredi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 500 milyon lira ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin karar, BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Karar ile döviz kurundaki hızlı artış veya başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren ancak sözleşme imzalama imkanı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sekteye uğramaması amacıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.

BDDK’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, karar ile söz konusu zorunluluğa tabi şirketler için 2022 yılında kredi tahsisine devam etme imkanının getirilmesinin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, derecelendirme zorunluluğu kapsamı ve başlangıç süresine ilişkin oluşabilecek tereddütlerin açıklığa kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, "Derecelendirme notu alma zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun veya yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair tevsik edici bir belgenin kredi başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak" denildi.

31 ARALIK SON TARİHTİ

Önceki düzenlemede, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için derecelendirme yükümlülüğü bulunuyordu. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin yetkili bir derecelendirme kuruluşu ile 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalamak suretiyle derecelendirme sürecini başlatması gerekiyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları katlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:38
  • ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alacak07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Türkiye'de 2021 yılında 124 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Rekabet Kurumu geçen yıl 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi07 Ocak 2022 Cuma 12:36
  • Kamu sosyal tesislerinde hizmet bedelleri belirlendi07 Ocak 2022 Cuma 11:17
  • Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!07 Ocak 2022 Cuma 11:16
  • Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 11:16
  • Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı07 Ocak 2022 Cuma 10:35
  • Borsa güne yükselişle başladı07 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak07 Ocak 2022 Cuma 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti