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BDDK'dan ticari kredi açıklaması sonrası döviz ve altında sert düşüş

BDDK'nın TL kredi kullanım düzenlemesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 5'e yaklaştı. Gün içinde 17,50 TL olan dolar 16,50 TL'ye kadar düştü.
BDDK'dan ticari kredi açıklaması sonrası döviz ve altında sert düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

Buna göre Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

BDDK'nın TL kredi kullanım düzenlemesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 5'e yaklaştı. Gün içinde 17,50 TL olan dolar 16,50 TL'ye kadar düştü. Gram altının fiyatı ise 982 liraya geriledi. Euro ise 18,36 seviyesinden 17,62 seviyesine düştü. 

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